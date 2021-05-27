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В Азербайджане выросли проблемные кредиты

В Азербайджане выросли проблемные кредиты На конец апреля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 6,1%
Финансы
27 мая 2021 г. 15:57
В Азербайджане выросли проблемные кредиты

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 мая этого года составила 921,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,4% больше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Проблемные кредиты выросли на 3,2% по сравнению с началом года, а за последний год снизились на 25,2%.

На конец апреля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 6,1%. Этот показатель составлял 6,1% на конец прошлого года и 8,1% на конец апреля прошлого года.

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Версия на английском языке Troubled loans up in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər artıb

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