В Азербайджане выросли поступления социальные, от страхования по безработице и ОМС

За январь-октябрь этого года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили более 4 млрд 671,1 млн манатов.

За январь-октябрь этого года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили более 4 млрд 671,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе за последний год поступления по небюджетным организациям выросли на 13,4%, составив более 3,1 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы выросли на 12,3% до 167 млн манатов, а поступления по обязательному медицинскому страхованию - на 8,4% до 829,4 млн манатов.