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В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы

В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил серию памятных денежных знаков с целью увековечения памяти об Отечественной войне, героев войны, а также доведения до международной общественности истории, национального и культурного наследия, флоры и фауны ос
Финансы
4 ноября 2021 г. 16:07
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил серию памятных денежных знаков с целью увековечения памяти об Отечественной войне, героев войны, а также доведения до международной общественности истории, национального и культурного наследия, флоры и фауны освобожденных от оккупации территорий страны.

Как сообщает Report, денежные знаки выпущены в обращение в связи с предстоящим 8 ноября Днем Победы.

На памятных монетах и купюрах отображены названия освобожденных от оккупации городов и районов Азербайджана, а также "Карабах - это Азербайджан!".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Zəfər Günü ilə bağlı xatirə pul nişanları dövriyyəyə buraxılıb

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