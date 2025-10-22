В Азербайджане введено новое требование для владельцев АЗС и АГЗС

Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила "Форму и порядок заключения лицензионного договора" для деятельности, связанной с установкой и эксплуатацией объектов автогазозаправочной инфраструктуры.

Как сообщает Report, в связи с этим глава Коллегии, министр экономики Микаил Джаббаров подписал новое решение.

Согласно документу, юридические лица, филиалы и представительства иностранных компаний, а также индивидуальные предприниматели обязаны в течение 30 дней со дня получения лицензии заключить лицензионный договор с министерством.

Договор должен быть оформлен в письменной форме и является бессрочным. Если он не будет заключен в указанный срок, выданная лицензия не приобретает юридическую силу.