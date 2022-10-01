В Азербайджане вступили в силу новые правила определения взносов по ОСАГО

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается исчисление страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) по новым правилам, а прямое регулирование убытков будет осуществляться с 1 ноябр

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступают в силу новые правила для определения суммы взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), а непосредственное возмещение ущерба со стороны своего страхователя будет осуществляться, начиная с 1 ноября.

Как передает Report, согласно изменениям, страховые взносы будут определяться с учетом 4 основных факторов.

Страховые взносы должны определяться в соответствии с уровнем риска. Базовая страховая сумма остается неизменной, то есть 50 манатов. Однако в зависимости от уровня риска к страховому взносу могут применяться новые коэффициенты. В частности, чем моложе водитель и меньше стаж вождения, тем выше риск совершения ДТП. Поэтому к страховому тарифу применяются коэффициенты в размере 1,35-1,05 в зависимости от возраста и стажа вождения.

Другой фактор риска - интенсивность движения. В местах с более интенсивным, плотным движением транспортных средств частота ДТП выше. Поэтому к городу Баку применяется коэффициент 1,1, к Сумгайыту и Абшерону - 1,05, а к другим регионам - 0,95. То есть, в других регионах водители будут платить меньше страховых взносов.

Третий фактор - срок эксплуатации транспортного средства. К транспортным средствам, срок эксплуатации которых превышает 20 лет, применяется коэффициент 1,1. Если срок "жизни" авто превышает 10 лет - коэффициент составит 1,05, а для новых машин, находящимся в эксплуатации менее 10 лет - коэффициент 1, то есть сумма взноса неизменна.

И последний фактор - это коэффициент, применяемый в зависимости от числа людей, управляющих транспортным средством. Если транспортным средством имеют право управлять два и более человека, то к базовому страховому взносу применяется коэффициент 1,15.