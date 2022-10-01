О нас

В Азербайджане вступили в силу новые правила определения взносов по ОСАГО

В Азербайджане вступили в силу новые правила определения взносов по ОСАГО С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается исчисление страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) по новым правилам, а прямое регулирование убытков будет осуществляться с 1 ноябр
Финансы
1 октября 2022 г. 11:37
В Азербайджане вступили в силу новые правила определения взносов по ОСАГО

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступают в силу новые правила для определения суммы взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), а непосредственное возмещение ущерба со стороны своего страхователя будет осуществляться, начиная с 1 ноября.

Как передает Report, согласно изменениям, страховые взносы будут определяться с учетом 4 основных факторов.

Страховые взносы должны определяться в соответствии с уровнем риска. Базовая страховая сумма остается неизменной, то есть 50 манатов. Однако в зависимости от уровня риска к страховому взносу могут применяться новые коэффициенты. В частности, чем моложе водитель и меньше стаж вождения, тем выше риск совершения ДТП. Поэтому к страховому тарифу применяются коэффициенты в размере 1,35-1,05 в зависимости от возраста и стажа вождения.

Другой фактор риска - интенсивность движения. В местах с более интенсивным, плотным движением транспортных средств частота ДТП выше. Поэтому к городу Баку применяется коэффициент 1,1, к Сумгайыту и Абшерону - 1,05, а к другим регионам - 0,95. То есть, в других регионах водители будут платить меньше страховых взносов.

Третий фактор - срок эксплуатации транспортного средства. К транспортным средствам, срок эксплуатации которых превышает 20 лет, применяется коэффициент 1,1. Если срок "жизни" авто превышает 10 лет - коэффициент составит 1,05, а для новых машин, находящимся в эксплуатации менее 10 лет - коэффициент 1, то есть сумма взноса неизменна.

И последний фактор - это коэффициент, применяемый в зависимости от числа людей, управляющих транспортным средством. Если транспортным средством имеют право управлять два и более человека, то к базовому страховому взносу применяется коэффициент 1,15.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gündən icbari avtomobil sığortası üzrə haqlar yeni qayda ilə hesablanacaq

Другие новости из категории

Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 11%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 11%
1 октября 2022 г. 10:57
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 24%
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 24%
1 октября 2022 г. 10:50
Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 13%
Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 13%
1 октября 2022 г. 10:43
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2022)
1 октября 2022 г. 09:16
Всемирный банк заявил о выделении дополнительных $530 млн на поддержку Украины
Всемирный банк заявил о выделении дополнительных $530 млн на поддержку Украины
1 октября 2022 г. 06:31
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Азербайджанские банки заключили между собой сделки на 727 млн манатов
Азербайджанские банки заключили между собой сделки на 727 млн манатов
30 сентября 2022 г. 16:07
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Страны ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро
Страны ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро
30 сентября 2022 г. 15:22
Годовая инфляция в еврозоне в сентябре достигла рекордных 10%
Годовая инфляция в еврозоне в сентябре достигла рекордных 10%
30 сентября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi