В Азербайджане впервые началось внедрение функциональности "Открытого банкинга"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые запустил процесс внедрения "Открытого банкинга" на финансовом рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это направление реализуется в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы". Основная цель - цифровизация финансовых услуг, развитие инновационных продуктов и повышение финансовой инклюзивности в стране.

В рамках инициативы "Цифровые финансы" внедрение "Открытого банкинга" определено как один из стратегических приоритетов. Для этого уже разработаны нормативные акты и техническая платформа, регулирующие новый подход.

Завершается интеграция шести банков, а еще 13 банков "Международный банк Азербайджана" (МБА), AFB Bank, "Азербайджанский промышленный банк", Azər Türk Bank, Bank of Baku, Bank Respublika, Kapital Bank, TuranBank, Yapı Kredi Bank Azerbaijan, Yelo Bank, Bank VTB Azerbaijan , Premium Bank и Xalq Bank уже полностью завершили интеграцию в систему.

Кроме того, МБА и TuranBank первыми предоставили своим клиентам доступ к функциям "Открытого банкинга" через мобильные приложения. Теперь клиенты этих банков могут с их согласия получать информацию о счетах и операциях, открытых в других банках, в едином приложении.

До конца года планируется расширить охват платформы, присоединив к ней новые коммерческие банки, платежные организации и эмитентов электронных денег.

Подход "Открытый банкинг" обеспечивает интеграцию банковского и финансово-технического сектора, ускоряет цифровую трансформацию, повышает удобство и доступность финуслуг. Он также способствует развитию конкуренции, стимулируя банки и финтех-компании к созданию более инновационных и выгодных решений для клиентов.

Подробнее ознакомиться с подходом "Открытый банкинг" можно по ссылке: https://fintech.cbar.az/open-banking