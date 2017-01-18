В Азербайджане возрос интерес к внебиржевым сделкам

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Национальном депозитарном центре (НДЦ) за 2016 год зарегистрировано 3 383 сделки. Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, это на 1 445 единиц или 30% меньше, чем в 2015 году.

Из них 63,6% или 2 152 сделки заключено на бирже, 13% или 440 – вне биржи, 23,4% или 791 – по дополнительной эмиссии (на первичном рыке). Число биржевых сделок в годовом исчислении сократилось на 49,5% или 2 113 единиц, внебиржевых сделок выросло на 27,9% или 96 единиц, сделок по дополнительной эмиссии – в 3,6 раза или 500 единиц.

Общая сумма сделок за отчетный год составила 5 441 234 666 манатов. Это на 9,4% или 467 393 952 маната больше, чем в 2015 году.

В прошлом году 4,7% или 256 506 234 маната составила стоимость биржевых сделок, 4,5% или 242 357 560 манатов – внебиржевых, 90,8% или 4 942 370 872 маната - по допэмиссии. В годовом исчислении биржевой оборот сократился на 85,5% или 1 517 435 844 маната, внебиржевой – на 14,4% или 40 648 242 маната, оборот по допэмиссии вырос на 69,4% или 2 025 478 038 манатов.

В прошлом году НДЦ заключил контракты с 48 эмитентами. Это на 2,1% или 1 единицу больше, чем в 2015 году.

Напомним, что НДЦ – некоммерческое юридическое лицо, учрежденное в качестве центрального депозитария Палатой надзора за финансовыми рынками.