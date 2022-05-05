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ЦБА: Восстановлены нарушенные права 21 вкладчика

ЦБА: Восстановлены нарушенные права 21 вкладчика В 2021 году в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступило 13 716 обращений от потребителей и инвесторов.
Финансы
5 мая 2022 г. 12:09
ЦБА: Восстановлены нарушенные права 21 вкладчика

В 2021 году в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступило 13 716 обращений от потребителей и инвесторов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, 75% обращений касались банковского сектора, 20% - страхового сектора, 5% - сектора рынков капитала и других направлений.

Поступившие обращения граждан были рассмотрены, и многие вопросы нашли свое решение. В частности, 9 гражданам были возмещены средства в размере 8 579 манатов, восстановлены нарушенные права 21 вкладчика.

В то же время по обращениям 52 граждан были приняты необходимые меры для внесения изменений в неверно представленные данные в централизованный кредитный реестр. Вместе с тем, в целом по 2021 году объем страховых выплат потерпевшим превысил 1,5 млн манатов.

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