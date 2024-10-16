В Азербайджане внесено изменение в большинство бюджетных расходов на 2025 год

В Азербайджане внесено изменение в большинство бюджетных расходов на 2025 год

Правительство Азербайджана пересмотрело большинство статей расхода госбюджета на 2025 год по сравнению с первоначальным вариантом.

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Правительство Азербайджана пересмотрело большинство статей расхода госбюджета на 2025 год по сравнению с первоначальным вариантом. Report со ссылкой на соответствующий законопроект представляет эти изменения № Направления расходов Предполагаемая сумма (млн манатов) Сравнение Сейчас Ранее С начальным вариантом с 2024 годом 1 Государственные услуги общего назначения 5 247,3 5 241,3 +0,1 % + 15,5 % 2 Оборона и национальная безопасность 8 396,3 6 658,3 + 26,1 % + 17,8 % 3 Судебная власть, правоохранительные органы и прокуратура 3 205,2 3 207,7 -0,1 % +3,7 % 4 Образование 4 946,1 4 945,8 +cüzi +8,7 % 5 Здравоохранение 1 999,4 1 997,2 + 0,1% + 7,1 % 6 Социальная защита и социальное обеспечение 4 811,8 4 998,0 -3,7 % 9,6 % çox 7 Культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и другие подобные виды деятельности 635,3 635,3 0,0 % + 10,4 % 8 Жилищно-коммунальное хозяйство 364,2 366,2 -0,5 % - 0,8 % 9 Сельское хозяйство 1 171,9 1 171,9 0,0 % - 2,6 % 10 Охрана окружающей среды 417,7 417,7 0,0 % + 10,8 % 11 Экономическая деятельность 8 444,1 8 455,0 - 0,1 % - 14,7 % 12 Расходы, не относящиеся к основным разделам 1 728,3 1 573,2 + 9,9 % - 1,3 % Итого 38 316,0 36 616,0 + 4,6 % - 3,6 % Подпишитесь на наш Telegram канал