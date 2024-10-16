В Азербайджане внесено изменение в большинство бюджетных расходов на 2025 год

Правительство Азербайджана пересмотрело большинство статей расхода госбюджета на 2025 год по сравнению с первоначальным вариантом.
Report со ссылкой на соответствующий законопроект представляет эти изменения
|
№
|
Направления расходов
|
Предполагаемая сумма
(млн манатов)
|
Сравнение
|
Сейчас
|
Ранее
|
С начальным вариантом
|
с 2024 годом
|
1
|
Государственные услуги общего назначения
|
5 247,3
|
5 241,3
|
+0,1 %
|
+ 15,5 %
|
2
|
Оборона и национальная безопасность
|
8 396,3
|
6 658,3
|
+ 26,1 %
|
+ 17,8 %
|
3
|
Судебная власть, правоохранительные органы и прокуратура
|
3 205,2
|
3 207,7
|
-0,1 %
|
+3,7 %
|
4
|
Образование
|
4 946,1
|
4 945,8
|
+cüzi
|
+8,7 %
|
5
|
Здравоохранение
|
1 999,4
|
1 997,2
|
+ 0,1%
|
+ 7,1 %
|
6
|
Социальная защита и социальное обеспечение
|
4 811,8
|
4 998,0
|
-3,7 %
|
9,6 % çox
|
7
|
Культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и другие подобные виды деятельности
|
635,3
|
635,3
|
0,0 %
|
+ 10,4 %
|
8
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
364,2
|
366,2
|
-0,5 %
|
- 0,8 %
|
9
|
Сельское хозяйство
|
1 171,9
|
1 171,9
|
0,0 %
|
- 2,6 %
|
10
|
Охрана окружающей среды
|
417,7
|
417,7
|
0,0 %
|
+ 10,8 %
|
11
|
Экономическая деятельность
|
8 444,1
|
8 455,0
|
- 0,1 %
|
- 14,7 %
|
12
|
Расходы, не относящиеся к основным разделам
|
1 728,3
|
1 573,2
|
+ 9,9 %
|
- 1,3 %
|
Итого
|
38 316,0
|
36 616,0
|
+ 4,6 %
|
- 3,6 %