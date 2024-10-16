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В Азербайджане внесено изменение в большинство бюджетных расходов на 2025 год

В Азербайджане внесено изменение в большинство бюджетных расходов на 2025 год Правительство Азербайджана пересмотрело большинство статей расхода госбюджета на 2025 год по сравнению с первоначальным вариантом.
Финансы
16 октября 2024 г. 16:46
В Азербайджане внесено изменение в большинство бюджетных расходов на 2025 год

Правительство Азербайджана пересмотрело большинство статей расхода госбюджета на 2025 год по сравнению с первоначальным вариантом.

Report со ссылкой на соответствующий законопроект представляет эти изменения

Направления расходов

Предполагаемая сумма

(млн манатов)

Сравнение

Сейчас

Ранее

С начальным вариантом

с 2024 годом

1

Государственные услуги общего назначения

5 247,3

5 241,3

+0,1 %

+ 15,5 %

2

Оборона и национальная безопасность

8 396,3

6 658,3

+ 26,1 %

+ 17,8 %

3

Судебная власть, правоохранительные органы и прокуратура

3 205,2

3 207,7

-0,1 %

+3,7 %

4

Образование

4 946,1

4 945,8

+cüzi

+8,7 %

5

Здравоохранение

1 999,4

1 997,2

+ 0,1%

+ 7,1 %

6

Социальная защита и социальное обеспечение

4 811,8

4 998,0

-3,7 %

9,6 % çox

7

Культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и другие подобные виды деятельности

635,3

635,3

0,0 %

+ 10,4 %

8

Жилищно-коммунальное хозяйство

364,2

366,2

-0,5 %

- 0,8 %

9

Сельское хозяйство

1 171,9

1 171,9

0,0 %

- 2,6 %

10

Охрана окружающей среды

417,7

417,7

0,0 %

+ 10,8 %

11

Экономическая деятельность

8 444,1

8 455,0

- 0,1 %

- 14,7 %

12

Расходы, не относящиеся к основным разделам

1 728,3

1 573,2

+ 9,9 %

- 1,3 %

Итого

38 316,0

36 616,0

+ 4,6 %

- 3,6 %
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2025-ci il üçün əksər büdcə xərcləri ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib

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