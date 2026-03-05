В Азербайджане внедряется новая модель управления налоговой системой

В настоящее время приоритетной задачей Государственной налоговой службы (ГНС) является формирование справедливой, прозрачной и устойчивой налоговой системы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник ГНС Орхан Назарли в ходе форума на тему "Взгляд в будущее в налоговой системе: новая модель управления и решения, основанные на данных".

По его словам, в конце 2025 года в структуре Государственной налоговой службы были проведены существенные изменения и создан ряд новых подразделений. В их числе - Главное управление стратегического планирования и управления организационными рисками, Главное управление внутреннего аудита, а также Управление аналитики данных.

"Big Data, искусственный интеллект и современные аналитические инструменты уже стали неотъемлемой частью повседневной деятельности налоговых администраций. Эти новые направления были сформированы с целью организации работы в более прозрачном, эффективном и ориентированном на результат формате. С помощью аналитики данных мы расширим применение моделей рисков и усилим проактивную роль в выявлении фактов уклонения от уплаты налогов", - отметил он.

Назарли подчеркнул, что ключевой целью является создание цифровой экосистемы, поддерживающей устойчивое развитие.

По его мнению, поставленная задача заключается не просто в цифровизации, а в построении цифровой экосистемы, обеспечивающей механизм принятия умных решений, опирающейся на данные и стимулирующей постоянный прогресс.

По словам Назарли, в качестве стратегических задач определены такие вопросы, как углубление цифровизации в государственных органах, придание особого значения сферам искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также предоставление услуг через единые платформы.

"Налоговое администрирование также является неотъемлемой частью этого масштабного процесса трансформации. Налоговая система будущего уже не ограничивается лишь ретроспективным подходом. Сегодня главный вопрос заключается не в том, "что произошло", а в том, "что произойдет". Аналитика данных в режиме реального времени, риск-ориентированные модели контроля, рамки управления данными, искусственный интеллект и машинное обучение позволяют принимать решения, основываясь не на интуиции, а на фактах. Такой подход создает условия для формирования более предсказуемой, прозрачной и справедливой среды как для государства, так и для налогоплательщиков", - заявил начальник ГНС.