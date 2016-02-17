​В Азербайджане внедряется единая система торговли и контроля фондового рынка

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане внедряется единая система торговли, пост-торговли и контроля рынка ценных бумаг.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Аппарата Государственного комитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Бахтияр Азизов, отметивший, что эта система позволит осуществлять торговлю новыми инструментами. Он добавил, что система предоставляет участникам рынка возможность безопасной и высокоорганизованной торговли.

По его словам, новая система полностью отличается от предыдущей и воплощает в себе разработку новой торговой архитектуры в режиме реального времени. Это создает благоприятную атмосферу для организации справедливой, прозрачной торговли и управления рисками.

"Система создается в рамках компонента "Проекта по модернизации рынков капитала" по упрощению рыночной инфраструктуры", - добавил представитель Госкомитета.

Отметим, что с декабря 2015 года дан старт испытаниям по платформам единой торговли, пост-торговли и контроля в рамках компонента "Информационные системы рынка капитала" "Проекта по модернизации рынков капитала". В этих целях корейская делегация из 40 человек побывала с визитом в Азербайджане.

За это период прошли испытания программного обеспечения совместно с сотрудниками ГКЦБ, Национального депозитарного центра и Бакинской фондовой биржи, в то же время представители Корейской биржи провели для местных специалистов тренинги по использованию системы.