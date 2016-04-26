​В Азербайджане в первом квартале ликвидировано 15 финансовых организаций

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в Азербайджане за январь-март текущего года в финансовую и страховую деятельность составил 0,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 2,1 раз меньше соответствующего периода прошлого года.

Согласно официальной статистике, на 1 апреля текущего года 1 604 (в том числе, 1 537 единиц коммерческих организаций) или 1,6% существующих хозяйствующих субъектов пришлось на долю учреждений и организаций, занимающихся финансовой и страховой деятельностью. С начала года число этих хозяйствующих субъектов выросло на 0,8%.

За отчетный период создан 31 хозяйствующий субъект, занимающийся финансовой и страховой деятельностью, ликвидировано 15 субъектов. На долю финансовой и страховой деятельности пришлось 6,2% ликвидированных и 1,5% вновь созданных учреждений и организаций.

На 1 апреля этого года 1 477 индивидуальных предпринимателей были связаны с финансовой и страховой деятельностью.