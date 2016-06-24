​В Азербайджане в обязательном порядке застраховано 62% автомобилей

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане подвергаются обязательному страхованию 62% автотранспортных средств.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев на семинаре по автострахованию, организованном в рамках VII Азербайджанского международного страхового форума (AİİF-2016).

По его словам, в настоящее время в стране официально зарегистрировано 1 291 008 автомобилей, владельцы 797 426 из них застраховали гражданскую ответственность: "К сожалению, последние 20-30 лет у нас не было программы по утилизации. Поэтому мы не может установить точное число застрахованных использованных транспортных средств. Примерные расчеты показывают, что эта цифра равна 493 582".