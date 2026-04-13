В Азербайджане в марте соцвыплаты по возрасту получили более 172 тыс. человек
Финансы
- 13 апреля, 2026
- 10:54
В Азербайджане в марте 2026 года число получателей ежемесячного социального пособия по возрасту составило 172 359 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Среди получателей соцвыплат 37,9% составили мужчины, 62,1% - женщины.
