В Азербайджане в марте соцвыплаты по возрасту получили более 172 тыс. человек

В Азербайджане в марте 2026 года число получателей ежемесячного социального пособия по возрасту составило 172 359 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Среди получателей соцвыплат 37,9% составили мужчины, 62,1% - женщины.