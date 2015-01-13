В Азербайджане в декабре осуществлена валютная интервенция в объеме 1,127 млрд. долларов

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На внутреннем валютном рынке Азербайджана в середине декабря 2014 года возросла потребность в долларах США, в связи с чем с целью урегулирования возникшей ситуации Центральный банк (ЦБА) осуществил валютную интервенцию в объеме 1,127 млрд. долларов. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

По словам официальных представителей банка, в результате сохранена стабильность маната, а объем валютных резервов вырос в чистом виде на 143 млн. долларов.

ЦБА уже осуществил на рынке манатную интервенцию: "За прошедшие 11 месяцев для предотвращения резкого подорожания маната по отношению к доллару и учитывая превышение предложения над спросом на валютном рынке была осуществлена манатная интервенция в объеме 1,27 млрд. долларов. Хотя в России и других соседних странах, несмотря на значительные валютные интервенции, невозможно было сохранить стабильность национальной валюты. В результате ряд национальных валют подвергся серьезной девальвации по отношению к доллару США. Российский рубль подешевел на 80%, казахский тенге - 19%, туркменский манат - 22%, белорусский рубль - 17%, украинская гривна - 90%, турецкая лира - 8%".

ЦБА заявил, что курс маната останется стабильным в 2015 году.