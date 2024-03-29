В Азербайджане в апреле на аукцион выставят 163 объекта госимущества

В апреле в Азербайджане будут выставлены на аукцион 163 объекта государственного имущества.

В апреле в Азербайджане будут выставлены на аукцион 163 объекта государственного имущества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

На аукционы, которые Госслужба проведет 9, 16, 23 и 30 апреля, будут выставлены пакеты акций четырех акционерных обществ, малое государственное предприятие и 158 транспортных средств (всего 163 единицы госимущества).

Уставный капитал акционерных обществ, выставленных на аукцион, составляет от 25 676 до 838 868 манатов.