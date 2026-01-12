В Азербайджане в 2025 году из госбюджета возвращено более 352 млн манатов НДС
- 12 января, 2026
- 15:11
Физическим и юридическим лицам в 2025 году из госбюджета Азербайджана возвращено в общей сложности 352,4 млн манатов налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Возврат средств связан с возмещением НДС, уплаченного иностранцами при покупке на территории страны товаров, не предназначенных для производственных и коммерческих целей, а также НДС, уплаченного физическими лицами в сфере розничной торговли, общественного питания, культуры (театры, кино, музеи, концерты), медицинских услуг и гостиничного обслуживания на освобожденных территориях.
Кроме того, гражданам возвращен НДС, уплаченный при безналичном приобретении жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительством зданий, а также излишне уплаченные налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.