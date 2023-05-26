В Азербайджане отчисления от приватизации в госбюджет выросли в 2,7 раза

В январе-апреле этого года Государственная служба по вопросам имущества Министерства экономики перечислила в государственный бюджет 51,1 млн манатов.

В январе-апреле этого года Государственная служба по вопросам имущества Министерства экономики перечислила в государственный бюджет 51,1 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Согласно информации, 40,8 млн манатов из 4-месячного платежа обеспечены за счет приватизации, а 10,8 млн манатов - за счет аренды, что в 2,7 раза и на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года соответственно.

За отчетный период проведено 16 аукционов. На аукционах были приватизированы 2 пакета акций акционерных обществ, 8 малых государственных предприятий, 1 недостроенная строительная площадка, 198 транспортных средств. За это время было получено 130 электронных заказов по выставленным на аукцион государственным имуществам, осуществлено 26 онлайн-подключений с целью участия в аукционах через программное обеспечение “электронный аукцион”.

За этот период заключено 1 045 новых договоров аренды. Из них 223 - по нежилым помещениям и 822 - по земельным участкам.