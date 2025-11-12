Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В Азербайджане увеличивается общая сумма пособий по беременности и родам

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 16:58
    В Азербайджане увеличивается общая сумма пособий по беременности и родам

    В 2026 году общая сумма пособий по беременности и родам в Азербайджане составит 71 млн манатов, что на 9,2% больше, чем в 2025 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2026 год.

    Согласно документу, средний размер пособия в следующем году увеличится до 3 676 манатов, а число получателей достигнет 19 310 человек.

    Основными причинами роста выплат названы повышение минимальной заработной платы, увеличение размеров социального обеспечения, а также рост платежей по социальному страхованию работающих женщин.

    Счетная палата отметила, что увеличение выплат направлено на усиление социальной защиты семей и повышение адекватности пособий, связанных с рождением детей.

    ГФСЗ пособия по беременности социальная защита
    Azərbaycanda hamiləlik və doğuma görə verilən müavinətlərin ümumi məbləği artırılır

    Последние новости

    17:55
    Фото

    Байрамов обсудил с послом Бангладеш предстоящие в Азербайджане международные мероприятия

    Внешняя политика
    17:43

    Канада расширила санкционный список в отношении России

    Другие страны
    17:39

    Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    17:35
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    17:31

    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    17:25

    Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджета

    Финансы
    17:20

    Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 года

    В регионе
    17:18

    Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Внешняя политика
    17:17

    В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии

    Внешняя политика
    Лента новостей