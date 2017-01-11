В Азербайджане увеличивается наличная денежная масса

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Объем наличной денежной массы в обороте в Азербайджане на 1 декабря 2016 года составил 6 332,9 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), наличная денежная масса в обороте показывает рост в течение двух месяцев.

Так, в октябре рост составил 96,9 млн. манатов или 1,56%, в ноябре - 41,3 млн. манатов или 0,66%. По сравнению с началом прошлого года объем наличной массы вырос на 915,4 млн. манатов или 16,9%.

Отметим, что в июле 2014 года объем наличной денежной массы достиг максимальной отметки в 11 144,4 млн. манатов. Показатель на 1 декабря ниже рекордной отметки на 4 811,5 млн. манатов или 43,17%.

Аналитическая группа Report полагает, что на фоне текущей экономической конъюнктуры ЦБА посредством абсорбации излишней денежной массы будет стараться сохранить объем наличной денежной массы на уровне 6-6,5 млрд. манатов.