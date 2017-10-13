В Азербайджане увеличилось отношение дефицита бюджета к ВВП

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь 2017 года в государственный бюджет Азербайджана поступило 12 045,1 млн манатов, израсходовано - 12 783,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 738,6 млн манатов или до 1,5% ВВП.

Напомним, что за январь-август доходы госбюджета выросли на 30,3% и составили 10 788,8 млн манатов, расходы - на 21,2%, до 11 327,5 млн манатов. Бюджет исполнен с дефицитом в 538,7 млн манатов или до 1,2% ВВП.