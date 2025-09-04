В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

Поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам в Азербайджане за январь-август этого года в условиях процесса "обеления" числа наемных работников и фонда заработной платы составили более 4 млрд 180,4 млн манатов, что на 12,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

За последний год поступления по небюджетным организациям увеличились на 13,2%, превысив 2 млрд 788,5 млн манатов.

Поступления по страхованию от безработицы за январь-август 2025 года составили 148,2 млн манатов (рост на 11%), в том числе поступления по небюджетным организациям - 113,2 млн манатов (рост на 12,3%).

Поступления по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) за год увеличились на 10,3%, составив 727,6 млн манатов, в том числе поступления по небюджетным организациям составили 515 млн манатов (рост на 10%).