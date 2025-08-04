В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

В январе-июле текущего года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам в Азербайджане достигли 3 млрд 699,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 12,4% или 409,4 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе, за последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 13,6%, составив 2 млрд 446,3 млн манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы выросли на 10,7% - до 130,8 млн манатов, в том числе по внебюджетным организациям выросли на 12,2%, достигнув 98,9 млн манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию за год увеличились на 10,8%, до 641,1 млн манатов, в том числе по внебюджетным организациям - на 10,5%, составив 449,3 млн манатов.