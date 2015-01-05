В Азербайджане увеличено финансирование государственных ипотечных кредитов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2014 года общий объем государственных ипотечных кредитов, финансируемых уполномоченными банками, составил 88,6 млн. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 7,8 млн. манатов или 8,1%. Как сообщает Report, объем кредитов, вновь финансируемых Азербайджанским ипотечным фондом (АИФ) составил 120 млн. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года больше на 50 млн. манатов или 71,4%.

Средняя годовая ставка по ипотечным кредитам, выданным за ноябрь прошлого года, составила 6,81%, что по сравнению с октябрем меньше на 0,01, а по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - на 0,08 процентного пункта. Средний срок кредитов, предоставленных АИФ, составляет 279 месяцев, этот показатель вырос на 0,7% за последний год.

Средняя сумма кредитов, предоставленных уполномоченными кредитными организациями, составила 40 114 манатов, что приблизительно на 2% больше по сравнению с ноябрем 2013 года.

За ноябрь прошлого года со стороны АИФ для каждого клиента была установлена ежемесячная выплата по ипотечным кредитам в размере 331,6 манатов, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.