В Азербайджане увеличена квота по однодневным депозитам

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с 23 февраля этого года для повышения эффективности операций по стерилизации была увеличена квота по однодневным депозитам.

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с 23 февраля этого года для повышения эффективности операций по стерилизации была увеличена квота по однодневным депозитам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно отчету, организация также начала проводить 7-дневные операции РЕПО. Упомянутые решения позволяют регулировать факторы спроса инфляции.

"В ответ на риски, наблюдаемые во внутренней и внешней среде инфляции, ЦБА продолжает проводить денежно-кредитную политику антиинфляционного характера. В соответствии с решением о нормах обязательных резервов в целях эффективного регулирования денежного предложения, начиная с февраля, все банки начали хранить обязательные резервы в соответствии с новыми нормами. В марте сумма обязательных резервов, которые банки должны хранить в манатах, по сравнению с январем выросла на 371 млн манатов (57%)", - говорится в заявлении ЦБА.