В Азербайджане утверждены новые правила ведения бухучета в страховом секторе

Коллегия Министерства финансов Азербайджана утвердила "Правила ведения бухгалтерского учета страховщиками и перестраховщиками на основе Международных стандартов финансовой отчетности".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр финансов Сахиль Бабаев.

Согласно документу, полный комплект финансовой отчетности страховых и перестраховочных компаний будет включать отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств, а также описание значимых учетных политик и пояснительные примечания.

Кроме того, дисконтные ставки при оценке активов и обязательств должны определяться на основе наблюдаемых данных финансового рынка. Подчеркивается, что представляемая финансовая информация должна быть релевантной и достоверно отражать финансовое положение организаций. Именно уместность и корректное представление названы ключевыми качественными характеристиками финансовой отчетности.