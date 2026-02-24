Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане утверждены новые правила ведения бухучета в страховом секторе

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 12:20
    В Азербайджане утверждены новые правила ведения бухучета в страховом секторе

    Коллегия Министерства финансов Азербайджана утвердила "Правила ведения бухгалтерского учета страховщиками и перестраховщиками на основе Международных стандартов финансовой отчетности".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр финансов Сахиль Бабаев.

    Согласно документу, полный комплект финансовой отчетности страховых и перестраховочных компаний будет включать отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств, а также описание значимых учетных политик и пояснительные примечания.

    Кроме того, дисконтные ставки при оценке активов и обязательств должны определяться на основе наблюдаемых данных финансового рынка. Подчеркивается, что представляемая финансовая информация должна быть релевантной и достоверно отражать финансовое положение организаций. Именно уместность и корректное представление названы ключевыми качественными характеристиками финансовой отчетности.

