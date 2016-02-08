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    ​В Азербайджане утверждены новые правила, касающиеся представительств иностранных банков

    Представительство должно представить годовой отчет не позднее 1 июня следующего после отчетного периода года

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об утверждении правил о "Форме, содержании и порядке представления отчета местного представительства иностранного банка" вступило в силу.

    Как сообщает Report, данным решением аннулированы утвержденные решением правления ЦБА от 28 июня 2004 года (протокол №11) правила о "Форме, содержании и порядке представления отчета местного представительства иностранного банка" (свидетельство №3064 от 17 июля 2004 года).

    Представительство иностранного банка должно представить годовой отчет об управлении и текущей деятельности представительства не позднее 1 июня следующего после отчетного периода года. 

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