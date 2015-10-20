​В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на будущий год

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане прожиточный минимум на будущий год утвержден на уровне 136 манатов, критерий нуждаемости - 105 манатов.

Как сообщает Report, парламент также утвердил бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на будущий год.

Доходы и расходы бюджета ГФСЗ, являющегося составной частью сводного бюджета, будучи равными, составят 3 078,6 млн. манатов.

Расходы Фонда на 35,6% или 1 100,0 млн. манатов будут покрываться за счет прямого трансферта из госбюджета, 64,4% или 1 978,6 млн. манатов - обязательных государственных страховых взносов и других поступлений.

Средства Фонда в объеме 95,5% или 2 923,6 млн. манатов будут направлены на выплату трудовых пенсий, остальные 155 млн. манатов или 5,0% - на пособия, санаторно-курортное лечение страхуемых и реабилитационные мероприятия, содержание центрального аппарата и местных органов Фонда и другие социально ориентированные расходы.

Также утверждена смета расходов Милли Меджлиса на 2016 года, этот показатель составит 2 745 955 манатов.