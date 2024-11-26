В Азербайджане утвержден порядок управления кредитными рисками в НБКО

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Порядок управления кредитными рисками в небанковских кредитных организациях (НБКО)".

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Порядок управления кредитными рисками в небанковских кредитных организациях (НБКО)".

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, определены следующие требования к ежедневным кредитам, выдаваемым НБКО:

- выдаются в национальной валюте;

- максимальная сумма – 500 манатов;

- максимальная ежедневная процентная ставка - 0,3%;

- срок возврата - максимум 45 дней;

- при задержке платежей проценты или пени за просрочку не должны превышать 2-кратную процентную ставку, применяемую ежедневно к сумме основного долга;

- общая сумма всех платежей по кредиту не должна превышать 100% суммы основного долга;

- проценты по основному долгу не должны начисляться на срок более 30 дней при применении процентов за просрочку платежа или пени;

- недвижимое или движимое имущество не является залогом;

- не реструктуризируется.

НБКО должна иметь соответствующие правила и информационную систему, обеспечивающую мониторинг кредитных рисков.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить новое решение Минюсту для внесения в Государственный реестр правовых актов.