В Азербайджане утвержден порядок управления кредитными рисками в НБКО 

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Порядок управления кредитными рисками в небанковских кредитных организациях (НБКО)".
Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал соответствующее решение.
Согласно решению, определены следующие требования к ежедневным кредитам, выдаваемым НБКО:
- выдаются в национальной валюте;
- максимальная сумма – 500 манатов;
- максимальная ежедневная процентная ставка - 0,3%;
- срок возврата - максимум 45 дней;
- при задержке платежей проценты или пени за просрочку не должны превышать 2-кратную процентную ставку, применяемую ежедневно к сумме основного долга;
- общая сумма всех платежей по кредиту не должна превышать 100% суммы основного долга;
- проценты по основному долгу не должны начисляться на срок более 30 дней при применении процентов за просрочку платежа или пени;
- недвижимое или движимое имущество не является залогом;
- не реструктуризируется.
НБКО должна иметь соответствующие правила и информационную систему, обеспечивающую мониторинг кредитных рисков.
Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить новое решение Минюсту для внесения в Государственный реестр правовых актов.