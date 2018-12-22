Президент Азербайджана утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2019 год

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год.

Как сообщает Report, доходы и расходы Фонда страхования от безработицы предусмотрены на уровне 83 451,4 тыс. манатов.

Из них 83 421,4 тыс. манатов будет сформировано за счет взносов по виду страхования от безработицы, остальная часть – прочих доходов.

В структуре взносов в данном сегменте 13 060,7 тыс. манатов придется на финансируемые из бюджета организации, 13 060,7 тыс. манатов – работников финансируемых из бюджета организаций, 57 300,0 тыс. манатов – внебюджетный сектор.

Согласно закону, средства фонда, оставшиеся неиспользованными на конец года, направляются на финансирование расходов следующего года.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.