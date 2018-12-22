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    Президент Азербайджана утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2019 год

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год.

    Как сообщает Report, доходы и расходы Фонда страхования от безработицы предусмотрены на уровне 83 451,4 тыс. манатов.

    Из них 83 421,4 тыс. манатов будет сформировано за счет взносов по виду страхования от безработицы, остальная часть – прочих доходов.

    В структуре взносов в данном сегменте 13 060,7 тыс. манатов придется на финансируемые из бюджета организации, 13 060,7 тыс. манатов – работников финансируемых из бюджета организаций, 57 300,0 тыс. манатов – внебюджетный сектор.

    Согласно закону, средства фонда, оставшиеся неиспользованными на конец года, направляются на финансирование расходов следующего года.

    Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

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