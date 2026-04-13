Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане установлены лимиты комиссий по карточным платежам

    Финансы
    • 13 апреля, 2026
    • 14:35
    В Азербайджане установлены лимиты комиссий по карточным платежам

    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Верхний предел интерчейнджа (тарифов на обслуживание), применяемого между участниками платежных систем".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

    Согласно решению, верхний предел интерчейнджа, применяемого между участниками платежных систем при осуществлении операций с использованием платежных карт внутри страны по нижеследующим MCC-кодам (коду, присваиваемому эквайером для классификации вида деятельности хозяйствующего субъекта), составляет:

    - при платежах по MCC-кодам, относящимся к категориям "Drug Stores and Pharmacies" и "Grocery Stores and Supermarket" - 1,25 % от суммы платежа;

    - при платежах по MCC-кодам, относящимся к категории "Petrol" - 0,75 % от суммы платежа;

    - при платежах по MCC-кодам, относящимся к категории "General" - 1,5 % от суммы платежа.

    - по остальным MCC-кодам верхний предел интерчейнджа, применяемого между участниками платежных систем при осуществлении платежей с использованием платежных карт внутри страны, не устанавливается.

    Решение вступает в силу с 1 июня текущего года.

    Департаменту правового обеспечения финансовых рынков ЦБА поручено в течение 3 дней представить данное Решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Платежные карты Талех Кязымов
    Azərbaycanda kart ödənişləri üzrə komissiya limitləri müəyyənləşib

