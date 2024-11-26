В Азербайджане требования к уставному капиталу для НБКО увеличены в 3 раза

09:27

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правила пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций".

Как сообщает Report, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое постановление.

Согласно документу, требования к уставному капиталу для НБКО увеличены более чем в 3 раза. Так, минимальные требования к капиталу для НБКО, созданных в форме коммерческих юридических лиц, повышены с 300 тыс. манатов до 1 млн манатов, а для НБКО, созданных в форме некоммерческих юридических лиц (в настоящее время в Азербайджане таких организаций нет) - с 30 тыс. до 100 тыс. манатов.

Юридическому департаменту ЦБА поручено представить новое постановление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов в течение трех дней.