Общий объем выданных за счет госcредств ипотечных кредитов в Азербайджане достиг 3,7 млрд манатов

Сумма ипотечных кредитов, выданных в Азербайджане за счет государственных средств, на сегодняшний день составила 3,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ), об этом заявили на встрече с экспертами в сфере недвижимости, проведенной в рамках "Коммуникационной стратегии Фонда на 2024–2026 годы".

Отмечалось, что из общей суммы 1 млрд 16 млн манатов приходится на льготные ипотечные кредиты.

В ходе встречи, посвященной инструментам жилищного финансирования, были представлены презентации о механизме ипотечного кредитования за счет средств Фонда и механизме аренды жилья с обязательством выкупа. С 2020 года гражданам предоставляются арендные квартиры по этому механизму. За прошедший период по 17 адресам в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе гражданам были предложены квартиры для аренды с последующим выкупом.

По данным ИКГФ, на сегодняшний день в рамках механизма ипотечного кредитования и аренды жилья с обязательством выкупа жилищные условия улучшили 64 647 семей: выдано 56 190 ипотечных кредитов и заключено 8 457 договоров аренды с обязательством выкупа.

Около 70% получателей жилищного финансирования Фонда составляют молодежь и молодые семьи.