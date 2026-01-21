В Азербайджане сумма обязательных страховых взносов на недвижимость может измениться

В Азербайджане обязательные страховые взносы на недвижимость могут определяться в зависимости от стоимости застрахованных объектов.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Департамента регулирования страховой деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Панах Баннаев в эфире программы "Xəbərimiz var" на телеканале ITV.

По его словам, определены стратегические приоритеты в страховом секторе и принимаются соответствующие меры: "Обязательное страхование недвижимости является очень важным вопросом, поэтому мы подготовили проект поправок к законодательству, согласовали его с соответствующими госорганами и направили в соответствующий исполнительный орган на утверждение. Если по действующему закону страховые взносы определяются в фиксированном размере (15-25 тыс. манатов), то новый механизм будет определять страховое покрытие в зависимости от стоимости недвижимости".

Баннаев подчеркнул, что в новом проекте особое внимание уделено рискам, связанным со стихийными бедствиями, то есть разработке более гибких мер по управлению ущербом во время катастроф.