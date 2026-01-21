В Азербайджане сумма обязательных страховых взносов на недвижимость может измениться

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане обязательные страховые взносы на недвижимость могут определяться в зависимости от стоимости застрахованных объектов.

    Как сообщает Report, об этом сказал директор Департамента регулирования страховой деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Панах Баннаев в эфире программы "Xəbərimiz var" на телеканале ITV.

    По его словам, определены стратегические приоритеты в страховом секторе и принимаются соответствующие меры: "Обязательное страхование недвижимости является очень важным вопросом, поэтому мы подготовили проект поправок к законодательству, согласовали его с соответствующими госорганами и направили в соответствующий исполнительный орган на утверждение. Если по действующему закону страховые взносы определяются в фиксированном размере (15-25 тыс. манатов), то новый механизм будет определять страховое покрытие в зависимости от стоимости недвижимости".

    Баннаев подчеркнул, что в новом проекте особое внимание уделено рискам, связанным со стихийными бедствиями, то есть разработке более гибких мер по управлению ущербом во время катастроф.

    недвижимость страхование имущества обязательное страхование Панах Баннаев
    Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə ödəniş məbləğləri dəyişə bilər

