    В Азербайджане объем операций через НПС выросла почти на 11% в 2025г

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 17:57
    В Азербайджане объем операций через НПС выросла почти на 11% в 2025г

    В Азербайджане через Национальную платежную систему (НПС) в 2025 году проведено 145,2 млн операций на сумму 840,9 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с 2024 годом эти показатели соответственно сократились на 13,9% и выросли на 10,6%.

    Отметим, что НПС является основной инфраструктурой, созданной для осуществления безналичных расчетов и межбанковских платежей в стране. Система, управляемая Центральным банком Азербайджана, обеспечивает безопасное и быстрое проведение платежей между банками, другими финансовыми институтами, государственными структурами и бизнес-субъектами.

    НПС состоит из нескольких основных платформ. К ним относятся AZİPS (Система валовых расчетов в режиме реального времени), используемая для крупных и срочных платежей, XÖHKS (Клиринговая расчетная система мелких платежей) для обработки массовых и мелких платежей, а также Система мгновенных платежей (СМП), функционирующая в режиме 24/7. Эти системы обеспечивают бесперебойное выполнение межбанковских переводов, государственных платежей, коммунальных и других повседневных финансовых операций.

