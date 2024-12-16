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В Азербайджане запущено онлайн-оформление обязательного страхования электромобилей

В Азербайджане запущено онлайн-оформление обязательного страхования электромобилей С сегодняшнего дня в Азербайджане началось онлайн-оформление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электромобилей.
Финансы
16 декабря 2024 г. 14:39
В Азербайджане запущено онлайн-оформление обязательного страхования электромобилей

С сегодняшнего дня в Азербайджане началось онлайн-оформление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электромобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования.

Теперь водители могут получить соответствующий сертификат посредством вебсайтов страховых компаний, а также на сайте Бюро.

"Данные реформы нацелены на развитие страховых услуг в Азербайджане, защиту прав страхователей и обеспечение доступности страховых продуктов", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektromobil sahibləri mülki məsuliyyətini onlayn sığortalamağa başlayıb

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