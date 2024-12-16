В Азербайджане запущено онлайн-оформление обязательного страхования электромобилей

С сегодняшнего дня в Азербайджане началось онлайн-оформление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электромобилей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования.
Теперь водители могут получить соответствующий сертификат посредством вебсайтов страховых компаний, а также на сайте Бюро.
"Данные реформы нацелены на развитие страховых услуг в Азербайджане, защиту прав страхователей и обеспечение доступности страховых продуктов", - говорится в сообщении.