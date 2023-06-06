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В Азербайджане стали больше штрафовать акционерные общества

В Азербайджане стали больше штрафовать акционерные общества В 2022 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на основании поступивших из судов решений составил 51 протокол об акционерных обществах и применил штраф в размере 56 200 манатов.
Финансы
6 июня 2023 г. 11:23
В Азербайджане стали больше штрафовать акционерные общества

В 2022 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на основании поступивших из судов решений составил 51 протокол об акционерных обществах и применил штраф в размере 56 200 манатов.

Об этом сообщили в ЦБА в ответ на запрос Report.

Согласно информации, это на 8 протоколов и на 14 700 манатов больше, чем в 2021 году.

"ЦБА всегда уделяет особое внимание защите прав инвесторов. С этой целью расширяются возможности инвесторов для обращения в организацию, проводятся встречи с акционерами, заслушиваются их проблемы. В случае выявления нарушений в связи с поступившими в ЦБА обращениями инвесторов, принимаются законные меры по восстановлению их прав", - говорится в информации.

Потребители и инвесторы могут обращаться в приемную ЦБА по адресу: г. Баку, Сабаильский район, проспект Бюльбюля, 27, в колл-центр “966”.

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