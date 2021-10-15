В Азербайджане средняя зарплата выросла на 2%

По состоянию на 1 сентября текущего года численность наемных работников в Азербайджане выросла на 14 тыс. человек или на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 684,9 тыс. человек.

По состоянию на 1 сентября текущего года численность наемных работников в Азербайджане выросла на 14 тыс. человек или на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 684,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 900,6 тыс. из них заняты в государственном, а 784,3 тыс. - в негосударственном секторах экономики.

Согласно информации, 19,1% заняты в сфере образования, 18,7% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг для населения, 7,5% - строительства, 6,6% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научно-технической деятельности, 3,5% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,8% - финансовой и страховой деятельности, 13,9% - в других сферах экономики.

В январе-августе этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 725,6 маната. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.