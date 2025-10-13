В Азербайджане средний срок погашения гособлигаций сократился до 1,5 лет
- 13 октября, 2025
- 12:04
В Азербайджане средний срок погашения государственных облигаций сократился до 1,47 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
В последние годы спрос инвесторов был сосредоточен преимущественно на краткосрочных (до 3 лет) гособлигациях.
На 1 января текущего года 91,4% портфеля государственных облигаций в обращении приходилось на 1–3-летние и 8,6% - на 5–7-летние. Данная ситуация привела к снижению среднего срока погашения до 1,47 года.
