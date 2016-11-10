В Азербайджане среднемесячный объем операций в POS-терминалах сократился на 19%

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана POS-терминалов за сентябрь выросло на 5,8% или 4 086 единиц и по состоянию на 1 октября составило 74 404 единицы.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, по сравнению с началом года данный показатель сократился на 7% или 5 897 единиц.

На долю столицы приходится 41 648 или 56%, регионов – 32 756 или 44% POS-терминалов.

На 1 октября этого года 73 477 POS-терминалов установлено на территории объектов торговли, общественного питания и других учреждений сферы услуг. В месячном сравнении их количество выросло на 6% или 4 130 единиц.

Отметим, что на 1 октября 2016 года на каждые 130 человек населения пришлось по одному POS-терминалу. В прошлом месяце этот показатель составил 140, в начале года - 120 человек/POS-терминал.

Среднемесячный объем операций, приходящихся на один POS-терминал, в сентябре составил 1 468,4 маната, из них 700,3 маната пришлось на долю объектов торговли и услуг. В месячном исчислении эти показатели сократились соответственно на 19% и 11,8%.