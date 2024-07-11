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В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 9,4%

В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 9,4% В январе-мае текущего года в Азербайджане среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1003,3 маната.
Финансы
11 июля 2024 г. 12:40
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 9,4%

В январе-мае текущего года в Азербайджане среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1003,3 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, информационно-коммуникационной, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспортном секторе экономики и складировании.

По состоянию на 1 июня текущего года численность наемных работников в экономике страны составила 1 749,4 тыс. человек, из них 893,1 тыс. работают в государственном секторе экономики, а 856,3 тыс. - в негосударственном.

18,9% наемных работников заняты в образовании, 18,6% - в торговле; ремонте автомобилей, 12,8% - в промышленности, 8,4% - в здравоохранении и социальном обслуживании, 6,8% - в строительстве, 6,4% - в государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,3% - в транспорте и складировании, 3,8% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - в сельском, лесном и рыболовном хозяйстве, 2,2% - в финансовой и страховой деятельности, 14,5% - в других сферах экономики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

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