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В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась на 3%

В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась на 3% На 1 декабря прошлого года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 16,8 тыс. человек или на 1,2% и составила 1 704,9 тыс. человек. Из них 905,7 тыс. человек - в государственном с
Финансы
14 января 2022 г. 15:39
В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась на 3%

На 1 декабря прошлого года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 16,8 тыс. человек или на 1,2% и составила 1 704,9 тыс. человек. Из них 905,7 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 799,2 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-ноябре 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 724,1 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на английском языке Average monthly salary in Azerbaijan rises by nearly 3% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 3% artıb

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