В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась на 3%

На 1 декабря прошлого года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 16,8 тыс. человек или на 1,2% и составила 1 704,9 тыс. человек. Из них 905,7 тыс. человек - в государственном с

На 1 декабря прошлого года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 16,8 тыс. человек или на 1,2% и составила 1 704,9 тыс. человек. Из них 905,7 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 799,2 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-ноябре 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 724,1 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.