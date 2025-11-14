В Азербайджане среднегодовая инфляция за 10 месяцев приблизилась к 6%

Потребительские цены в Азербайджане в январе–октябре 2025 года выросли на 5,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - на 6,79 %, непродовольственные товары - на 2,6 %, платные услуги для населения - на 6,6 %.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике,

В октябре 2025 года инфляция в годовом выражении составила 5,5 %, в том числе цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 8,2 %, непродовольственные товары - 2,5 %, платные услуги - 5,6 %.

По сравнению с сентябрем цены в октябре выросли на 0,5 %, при этом продовольственные товары, напитки и табак подорожали на 0,8 %. Потребительские цены на непродовольственные выросли в месячном выражении на 0,3%, а платные услуги для населения – на 0,4%.