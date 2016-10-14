В Азербайджане создана рабочая группа по усовершенствованию системы аграрного страхования

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) дала старт работам по усовершенствованию системы аграрного страхования в Азербайджане. Об этом сообщили Report в Палате.

По информации, в целях выбора наиболее приемлемой модели аграрного страхования изучен международный опыт, в том числе, таких стран, как США, Турция, Испания, Австрия, Канада, Германия, Израиль и др.: “Одним из шагов по усовершенствованию механизмов сельхозстрахования стало также изучение турецкой модели TARSİM. В то же время совместно с экспертами Международной финансовой корпорации (IFC) подробно изучен проект по созданию механизма аграрного страхования, предложенный корпорацией на рассмотрение правительству Азербайджана. В целях выбора наиболее оптимальной модели аграрного страхования и координации деятельности госструктур создана совместная рабочая группа Палаты и министерства сельского хозяйства”.

На прошедшем первом заседании рабочей группы обсуждены вопросы значения механизма сельскохозяйственного страхования, нынешние проблемы и предстоящие шаги. Перед рабочей группой поставлена задача дальнейшего изучения международного опыта, обеспечения выбора наиболее соответствующей нынешним условиям модели и создания механизма защиты сельского хозяйства от возможных рисков.