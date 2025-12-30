В Азербайджане создан новый орган по мониторингу государственных предприятий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Министерства финансов.

Как сообщает Report, согласно указу главы государства, при Министерстве финансов создано Агентство по мониторингу государственных предприятий. Также утверждено положение нового агентства.

В соответствии с документом, новое агентство будет осуществлять мониторинг проектов и прогнозов годовых и среднесрочных бюджетов, а также контроль за исполнением годовых смет доходов и расходов юридических лиц, находящихся в государственной собственности, компаний, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также публичных юридических лиц, созданных от имени государства.