В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 августа 2015 года составил 1 294,8 млн. манатов, что на 43,9 млн. манатов или 3,3% меньше по сравнению с 1 июля текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), удельный вес просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле сократился с 6,6% до 6,4%. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 5,3%.

Доля проблемных кредитов в национальной валюте за июль сократилась на 33,8 млн. манатов или 3,7% и на 1 августа текущего года составила 887,2 млн. манатов. В структуре манатных кредитов удельный вес просроченных кредитов снизился с 8% до 7,8% (в аналогичном периоде прошлого года - 5,7%).

Объем кредитов в иностранной валюте в месячном исчислении сократился на 10,1 млн. манатов или 2,4% и на 1 августа составил 407,6 млн. манатов. На долю проблемных кредитов пришлось 4,6% общего объема валютных кредитов. В прошлом месяце этот показатель составил 4,8%, в аналогичном периоде прошлого года - 4,1%.