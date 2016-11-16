В Азербайджане сократилось отношение бюджетного дефицита к ВВП

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года в государственный бюджет Азербайджана поступило 12 103,9 млн манатов, израсходовано - 12 468,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 364,3 млн манатов или до 0,7% ВВП.

Отметим, что за январь-сентябрь 2016 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 10 103,1 млн манатов, расходы - 10 622,2 млн манатов. Бюджет исполнен с дефицитом в 519,1 млн манатов или до 1,2% ВВП.