В Азербайджане сократилось число подозрительных финансовых операций в банках

В 2024 году азербайджанские банки представили в Службу финансового мониторинга (СФМ) отчеты о 658 транзакциях, которые они посчитали подозрительными, что в 2,1 раза меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СФМ.

Согласно информации, в прошлом году инвестиционные компании проинформировали СФМ о 26 операциях (на 73,3% больше по сравнению с 2023 годом), которые они сочли подозрительными.