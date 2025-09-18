Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Азербайджане сократилось число подозрительных финансовых операций в банках

    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 11:37
    В 2024 году азербайджанские банки представили в Службу финансового мониторинга (СФМ) отчеты о 658 транзакциях, которые они посчитали подозрительными, что в 2,1 раза меньше по сравнению с 2023 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на СФМ.

    Согласно информации, в прошлом году инвестиционные компании проинформировали СФМ о 26 операциях (на 73,3% больше по сравнению с 2023 годом), которые они сочли подозрительными.

    СМФ финансовые операции банки
    Azərbaycanda bankların şübhəli hesab etdiyi maliyyə əməliyyatlarının sayı kəskin azalıb

