В Азербайджане сократилась наличная денежная масса в обороте

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Объем наличной денежной массы в обороте в Азербайджане на 1 марта 2017 года составил 6 534,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), наличная денежная масса в обороте сокращается последние два месяца после последовательного трехмесячного роста. Так, в октябре прошлого года рост составил 96,9 млн манатов или 1,56%, в ноябре - 41,3 млн манатов или 0,66%, в декабре - 628,6 млн манатов или 9,9%. В январе наличная денежная масса сократилась на 419,8 млн манатов или 6,03%, в феврале – на 6,7 млн манатов или 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1 035,2 млн манатов или 18,82%.

Отметим, что в июле 2014 года объем наличной денежной массы достиг максимальной отметки в 11 144,4 млн манатов. Показатель на 1 марта ниже рекордной отметки на 4 610,1 млн манатов или 41,37%.

Аналитическая группа Report полагает, что на фоне текущей экономической конъюнктуры ЦБА посредством абсорбации излишней денежной массы (путем размещения эмиссии нот) будет стараться сократить объем наличной денежной массы.