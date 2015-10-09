​В Азербайджане сокращается наличная денежная масса вне банков

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Объем наличной денежной массы вне банков в Азербайджане на 1 сентября 2015 года составил 5 502,8 млн. манатов. Это на 871,7 млн. манатов или 13,7% меньше показателя на 1 августа, на 4 649,7 млн. манатов или 45,8% - по сравнению с началом года и на 4 985,2 млн. манатов или 47,5% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Центробанк отмечает, что сокращение объема наличной денежной массы вне банков происходит на фоне сокращения депозитной базы и находящейся в обращении денежной массы. В конечном итоге, это оказывает влияние на внутреннюю торговлю.

Снижение налоговых поступлений всего лишь на 100 млн. манатов на фоне ожидаемого сокращение расходов госбюджета Азербайджана на 2015 год на 3 370 млн. манатов относительно прогноза стало причиной сокращения объема наличной денежной массы вне банков. Согласно проекту бюджета на будущий год, в 2016 году ожидается продолжение этой тенденции. Так, несмотря на то, что в следующем году ожидается сокращение налоговых поступлений на 5,8%, предусмотрено сокращение расходов на 8,3%. Наряду с этим, ожидается, что налоговые поступления сократятся на 410 млн. манатов, общие расходы - 1 470 млн. манатов.